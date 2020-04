Conceria Superior | con lavoro artigiani tutela patrimonio culturale anti-Covid

(Di sabato 18 aprile 2020) Donazione per la ristrutturazione del Monastero Agostiniano di Santa Cristiana in Santa Croce sull’Arno

Il Tempo

Conceria Superior, azienda toscana che opera nel settore delle pelli di lusso per l'Alta Moda, in questo momento di grande incertezza dovuto all'emergenza Covid-19, crede fortemente nella forza della ...