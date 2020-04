Come un delfino, anticipazioni ultima puntata: come finisce la storia di Alessandro Dominici (Di sabato 18 aprile 2020) come finisce come un delfino? Che fine farà Alessandro? E gli altri? I quesiti sono molti, soprattutto per chi in queste ultime settimane ha seguito con attenzione a fiction con Raoul Bova protagonista. L’ultima puntata aveva lasciato molti punti sospesi: Alessandro, infatti, è finito in carcere, così come Nico. E mentre l’istruttore è tornato a casa a casa in attesa del processo, il ragazzo era titubante nell’accettare la proposta degli Scalese, che per favorirli davanti al giudice gli avevano promesso una somma tale da potersi curare e tornare così a camminare. L’ultima puntata risponderà a queste domande e a molte altre, e vedrà il ritorno di personaggi importanti. Cosa succede nell’ultima puntata Premessa: le prossime anticipazioni potrebbero rovinare alcuni colpi di scena importanti dell’ultima ... Leggi su italiasera Ultima puntata Come un delfino - a che ora va in onda oggi sabato 18 aprile

Come un delfino - domani sabato 18 aprile l’ultima puntata : orario e trama della serie con Raoul Bova

Canale 5 - cosa va in onda oggi giovedì 15 aprile al posto di Come un delfino (Di sabato 18 aprile 2020)un? Che fine farà? E gli altri? I quesiti sono molti, soprattutto per chi in queste ultime settimane ha seguito con attenzione a fiction con Raoul Bova protagonista. L’aveva lasciato molti punti sospesi:, infatti, è finito in carcere, cosìNico. E mentre l’istruttore è tornato a casa a casa in attesa del processo, il ragazzo era titubante nell’accettare la proposta degli Scalese, che per favorirli davanti al giudice gli avevano promesso una somma tale da potersi curare e tornare così a camminare. L’risponderà a queste domande e a molte altre, e vedrà il ritorno di personaggi importanti. Cosa succede nell’Premessa: le prossimepotrebbero rovinare alcuni colpi di scena importanti dell’...

italiaserait : Come un delfino, anticipazioni ultima puntata: come finisce la storia di Alessandro Dominici - italiaserait : Ultima puntata Come un delfino, a che ora va in onda oggi sabato 18 aprile - botthouse : @welikeduel Gentilmente durante i servizi abbassate il volume delle risate di Francesca Schianchi ? Le sue risate s… - botthouse : Gentilmente durante i servizi abbassate il volume delle risate di Francesca Schianchi ? Le sue risate sono come il… - ShyvasStone : @AlleracNicola Si uno scandalo che non si dia il permesso di usare i parchi ,di andare nelle spiagge deserte o addi… -

Ultime Notizie dalla rete : Come delfino Come un delfino, domani sabato 18 aprile l’ultima puntata: orario e trama della serie con Raoul Bova Italia Sera Coronavirus, Fake news: i delfini riconquistano il porto di Pescara (Video)

Il video. Il porto turistico sono tornati i delfini, ma in realtà le immagini vengono dalla Turchia. Sono stati in molti a "cascarci" quando su WhatsApp, nelle ultime ore, ha iniziato a girare un ...

Coronavirus: Rotondi, 'Zaia miglior governatore ma bravo a non fare il delfino di Salvini'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Dopo i delfini di Silvio, ora il gioco è bruciare i delfini di Matteo. Bene ha fatto Zaia a sfilarsi. Detto questo, è il governatore che esce meglio dal Coronavirus ed è ...

Il video. Il porto turistico sono tornati i delfini, ma in realtà le immagini vengono dalla Turchia. Sono stati in molti a "cascarci" quando su WhatsApp, nelle ultime ore, ha iniziato a girare un ...Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Dopo i delfini di Silvio, ora il gioco è bruciare i delfini di Matteo. Bene ha fatto Zaia a sfilarsi. Detto questo, è il governatore che esce meglio dal Coronavirus ed è ...