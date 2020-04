italiaserait : Come un delfino, anticipazioni ultima puntata: come finisce la storia di Alessandro Dominici - italiaserait : Ultima puntata Come un delfino, a che ora va in onda oggi sabato 18 aprile - botthouse : @welikeduel Gentilmente durante i servizi abbassate il volume delle risate di Francesca Schianchi ? Le sue risate s… - botthouse : Gentilmente durante i servizi abbassate il volume delle risate di Francesca Schianchi ? Le sue risate sono come il… - ShyvasStone : @AlleracNicola Si uno scandalo che non si dia il permesso di usare i parchi ,di andare nelle spiagge deserte o addi… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Delfino Come un delfino, domani sabato 18 aprile l’ultima puntata: orario e trama della serie con Raoul Bova Italia Sera Come un Delfino/Anticipazioni ultima puntata 18 aprile: Alessandro libero? (Repliche)

Come un Delfino 2 torna in onda oggi pomeriggio su Canale5 con quello che possiamo definire il finale di stagione. La corsa in replica della fiction con Raoul Bova si chiuderà oggi con l’ultima ...

Coronavirus, Fake news: i delfini riconquistano il porto di Pescara (Video)

Il video. Il porto turistico sono tornati i delfini, ma in realtà le immagini vengono dalla Turchia. Sono stati in molti a "cascarci" quando su WhatsApp, nelle ultime ore, ha iniziato a girare un ...

Come un Delfino 2 torna in onda oggi pomeriggio su Canale5 con quello che possiamo definire il finale di stagione. La corsa in replica della fiction con Raoul Bova si chiuderà oggi con l’ultima ...Il video. Il porto turistico sono tornati i delfini, ma in realtà le immagini vengono dalla Turchia. Sono stati in molti a "cascarci" quando su WhatsApp, nelle ultime ore, ha iniziato a girare un ...