Ciclismo | Primoz Roglic | “Mi divertono i rulli | anche se preferisco le gare vere Se ci

Leggi su oasport

(Di sabato 18 aprile 2020)sarà uno dei partecipanti al Giro d’Italia virtuale. Una competizione strana, diversa, che ovviamente offre ben altre sensazioni rispetto a quelle della strada in quanto tale, ma che quantomeno serve per restare in forma. Lo sloveno, due volte vincitore del Giro di Romandia e trionfatore alla Vuelta lo scorso anno, ha confessato alcuni pensieri sull’attuale situazione alla Gazzetta dello Sport, in un’intervista di Ciro Scognamiglio. Sul Giro virtuale e su come si vive la pausa: “Per così tanto tempo… è una situazione difficile, nuova. Ma noi, come i lavoratori della società, ci adattiamo in un momento così duro a fare cose diverse. Con la stessa passione. Imi piacciono e mi stodivertendo. Ho cominciato in questo periodo a farevirtuali,se onestamentequelle. Oltre al ...