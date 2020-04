Chernobyl | dopo incendio nube radioattiva sull' Italia “Ma nessun rischio per

(Di sabato 18 aprile 2020)divampato vicino ex centrale: “per la salute”, assicura Ispettorato per la sicurezza nucleare

L’Associazione Mondo in Cammino, che dal 2005 aiuta i bambini contaminati a seguire stili di vita e alimentari utili a ridurre i danni della radioattività, lanciano l’allarme sull’incendio divampato ...Senza conseguenze però, assicura il nostro Ispettorato per la sicurezza nucleare. Cadiopatie e alterazioni tiroidee anche dopo 34 anni. Tutto questo in bambini che, vivendo in territori afflitti dalle ...