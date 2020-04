Champions League, le possibili date indicate dalla UEFA (Di sabato 18 aprile 2020) Champions League: ecco le possibili date scelte dalla UEFA per portare al termine l’edizione 2019/20 della competizione europea Secondo quanto riportato dagli studi di Sky Sport, la UEFA avrebbe stilato un piano per la conclusione dell’edizione 2019/20 della Champions League, interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco le possibili date dei match che coinvolgeranno Juventus, Napoli e le altre squadre europee: RITORNO OTTAVI DI FINALE: 7-8 agosto ANDATA E RITORNO QUARTI: 11-12 e 14-15 agosto ANDATA E RITORNO SEMIFINALE: 18-19 e 21-22 agosto FINALE: 29 agosto Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Uefa pensa alle finali ad agosto : 29 Champions - 26 Europa League

Calcio - Champions League 2020 : la Uefa fissa la data della Finale il 29 agosto a Istanbul

Champions League : se il calcio non riparte Milan - Atletico - Tottenham tra le grandi escluse (Di sabato 18 aprile 2020): ecco lescelteper portare al termine l’edizione 2019/20 della competizione europea Secondo quanto riportato dagli studi di Sky Sport, laavrebbe stilato un piano per la conclusione dell’edizione 2019/20 della, interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco ledei match che coinvolgeranno Juventus, Napoli e le altre squadre europee: RITORNO OTTAVI DI FINALE: 7-8 agosto ANDATA E RITORNO QUARTI: 11-12 e 14-15 agosto ANDATA E RITORNO SEMIFINALE: 18-19 e 21-22 agosto FINALE: 29 agosto Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ANCELOTTI DAY ???? 'PREFERISCO LA COPPA' ???? ? Ancelotti è il tecnico che ha guidato più squadre nella storia della Ch… - SkySport : ANCELOTTI DAY ? INZAGHI RE DI ATENE ? ? Il bomber rossonero riceve da Kakà, scarta Reina e deposita in rete. Il Mil… - goal : Happy birthday, Rafa Benitez ?? ???? La Liga ?? UEFA Cup ?? Champions League ?? FA Cup ?? Community Shield ?? UEFA Super… - LAROMA24 : Coronavirus, piano Uefa per la ripartenza: via il 2 agosto con l'Europa League, il 7 con la Champions #AsRoma - ElliottNessi : RT @SkySport: ANCELOTTI DAY #SkySportYou ? Juventus-Milan Finale Champions League 2002/03 Alle 21:00 su Sky Sport Uno Come finirà la partit… -