Champions ed Europa League, spuntano le date per la ripartenza [DETTAGLI] (Di sabato 18 aprile 2020) Giorni decisivi per il futuro della Serie A. Ma non solo. Anche Champions ed Europa League conosceranno a breve il loro destino. Tra martedì 21 e giovedì 23 aprile la Uefa si riunirà infatti con le sue 55 federazioni, i club dell’Eca e le leghe europee per decidere le date in cui far ripartire e terminare le due competizioni. Secondo un’anticipazione riportata da Sky Sport, al netto dell’emergenza Coronavirus che potrebbe ovviamente cambiare tutto, al momento le ipotesi sul tavolo sarebbero due, di cui una più attendibile: le gare rimanenti si disputerebbero tutte ad agosto. Il termine ultimo è infatti il 31 del mese per completare il tutto. Champions League I giorni indicati per la ripartenza, per disputare quindi il ritorno degli ottavi di finale (impegnate Juve e Napoli), sono il 7 e l’8 agosto e poi le squadre ... Leggi su calcioweb.eu La Champions e l’Europa League guardano al futuro : il piano per la ripartenza

