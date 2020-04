Centinaia di migliaia di euro per la quarantena dei migranti: è razzismo al contrario contro gli italiani (Di sabato 18 aprile 2020) È sconcertante che con tutte le emergenze che abbiamo in Italia, il governo si metta a organizzare la quarantena navali per i clandestini. Siamo ancora una volta di fronte a una forma di razzismo al contrario, in cui ad essere discriminati sono gli italiani. quarantena per i migranti, il caso dell’Alan Kurdi Giusto fare controlli, giusto impedire che sbarchino clandestini sulle nostre coste provenienti dal Nord Africa e molto probabilmente infetti, come alcuni casi hanno già dimostrato. Ma i fatti vanno detti con chiarezza per come stanno. Dalla nave Alan Kurdi che da diversi giorni si trova davanti le coste palermitane sono stati trasbordati su un traghetto i primi clandestini, su un totale di 146, i quali verranno sottoposti a tamponi e a tutti gli esami del caso. Gli italiani continuano a morire Dopo di che ci sarà la quarantena obbligatoria, prima su nave ... Leggi su secoloditalia Allarme dell’Onu : “Crisi economica post-Coronavirus può uccidere centinaia di migliaia di bambini”

Salvini dal Senato svela il piano del governo : "Sanatoria per centinaia di migliaia di migranti"

Coronavirus in Campania - De Luca prepara la fase due : «Screening di massa per centinaia di migliaia di cittadini» (Di sabato 18 aprile 2020) È sconcertante che con tutte le emergenze che abbiamo in Italia, il governo si metta a organizzare lanavali per i clandestini. Siamo ancora una volta di fronte a una forma dial, in cui ad essere discriminati sono gli italiani.per i, il caso dell’Alan Kurdi Giusto fare controlli, giusto impedire che sbarchino clandestini sulle nostre coste provenienti dal Nord Africa e molto probabilmente infetti, come alcuni casi hanno già dimostrato. Ma i fatti vanno detti con chiarezza per come stanno. Dalla nave Alan Kurdi che da diversi giorni si trova davanti le coste palermitane sono stati trasbordati su un traghetto i primi clandestini, su un totale di 146, i quali verranno sottoposti a tamponi e a tutti gli esami del caso. Gli italiani continuano a morire Dopo di che ci sarà laobbligatoria, prima su nave ...

matteosalvinimi : La priorità della sinistra? Regolarizzare centinaia di migliaia di clandestini. Roba da matti. - matteosalvinimi : Incredibile... Sono in Senato ad ascoltare il ministro dell’Agricoltura che ha appena chiesto la SANATORIA per cent… - AmorosoOF : ”Dietro ogni cantante, attore, artista, scrittore, ci sono centinaia di migliaia di persone che per rendere possibi… - Chris65388645 : @nelloscavo @alarm_phone La storia si ricorderà del coronavirus e delle centinaia di migliaia di morti che ha fatto in pochi mesi nel mondo. - SecolodItalia1 : Centinaia di migliaia di euro per la quarantena dei migranti: è razzismo al contrario contro gli italiani… -

Ultime Notizie dalla rete : Centinaia migliaia Centinaia di migliaia di euro per la quarantena dei migranti: è razzismo al contrario contro gli... Il Secolo d'Italia Coronavirus, dagli uffici pubblici ai negozi al dettaglio: ecco le attività più a rischio contagio

Nell'ultimo mese centinaia di migliaia di italiani hanno continuato a lavorare in attività ad alto rischio che non sono state chiuse perché considerate essenziali. La tabella a lato, messa a ...

Comic-con 2020 cancellato causa Coronavirus: è la prima volta nella sua storia

La decisione era omai inevitabile anche alla luce - come riporta Variety - delle recenti dichiarazioni del Governatore dello Stato della California Gavin Newsom, molto chiaro nello specificare che ...

Nell'ultimo mese centinaia di migliaia di italiani hanno continuato a lavorare in attività ad alto rischio che non sono state chiuse perché considerate essenziali. La tabella a lato, messa a ...La decisione era omai inevitabile anche alla luce - come riporta Variety - delle recenti dichiarazioni del Governatore dello Stato della California Gavin Newsom, molto chiaro nello specificare che ...