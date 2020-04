Cellino Coronavirus | il presidente del Brescia conferma il contagio

(Di sabato 18 aprile 2020) Massimole indiscrezioni circolate nelle ultime ore: ecco le parole deldelsulla sua condizione Massimol’indiscrezione che lo voleva positivo al. Ecco le sue parole a La Repubblica. «Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato in ospedale a fare dei controlli. È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto. E che io ce l’ho in atto. Sintomi? Stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa». Leggi su Calcionews24.com

Secondo quanto riporta l’emittente, il presidente avrebbe parlato di «fine di un incubo». La società Brescia Calcio non ha per ora confermato la notizia. Il presidente, sempre secondo la ricostruzione ...È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto. E che io ce l’ho in atto. Sintomi? Stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa”. Lo ha riferito il presidente del ...