C’è chi esulta e chi sbraita per Salvini con la foto di Mussolini alle spalle, ma è una bufala (Di sabato 18 aprile 2020) Lo scriviamo subito a scanso di equivoci, visto che lo scatto di Salvini impegnato a lavorare in Regione Lombardia con la foto di Mussolini sullo sfondo ha fatto rumore: si tratta di una bufala. Sono anni che lo diciamo. Ci riferiamo al fatto che le fake news non hanno colori politici, per quanto ci siano alcune “fazioni” che ne partoriscano di più ed altre di meno, nonostante alcuni scienziati del web siano sempre pronti a dire il contrario sul nostro operato. A loro, probabilmente, oggi passerà inosservata questa nostra parentesi. Salvini e la foto con Mussolini alle sue spalle: la verità Il nostro articolo odierno è necessario, in quanto spesso e volentieri in passato le due figure politiche di Salvini e Mussolini sono state associate. Basti pensare a quanto abbiamo riportato la scorsa estate, sempre per dare un reminder ai guardiani della ... Leggi su bufale Coronavirus - le ipotesi degli esperti al governo per la Fase 2 : Italia divisa in macroaree - moda e cantieri verso la riapertura il 27. Bar - ristoranti e parchi : c’è uno spiraglio per ricominciare il 4 maggio

Giochi aperti sulle nomine. No alle conferme indigeribili. I 5S restano contrari su Descalzi e Profumo. Di Maio : "Non c'entra nulla la continuità"

