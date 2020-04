Catanzaro Nell’Agenda della Fiom-Cgil Calabria | la Risposta all’Emergenza Covid-19 con

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 18 aprile 2020) Massimo Covello, Segretario Generaleci riferisce che la sigla Sindacalequale ne è responsabile ha adottato per la prima volta la consultazione a distanza, a mezzo di videoconferenza, attraverso la quale s’è svolta la riunione ufficiale del Comitato Direttivo. All’ordine del giorno i temi che stanno caratterizzando questa drammatica fase, nel pieno dell’emergenza-19, sul piano sanitario, economico e sociale ine nel resto Paese. Massimo COVELLO – Segretario GeneraleNon sussistevano alternative credibili al confinamento obbligatorio – riferisce Massimo Covello a “Laprimapagina.it”-, con la conseguente chiusura delle attività non essenziali, i provvedimenti necessari per tentare di arginare la pandemia. Ed ancora: gli accordi-protocollo tra ...