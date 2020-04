Carlo Alvino contro Maurizio Sarri: “Dell’allenatore andrò fiero, ma dell’uomo parlerò sempre malissimo” (Di sabato 18 aprile 2020) Maurizio Sarri era entrato nel cuore dei tifosi del Napoli tanto che era nato sui social un movimento definito “Sarrista” legato proprio al culto del suo calcio. Il gioco spumeggiante di chi sognava di strappare il potere ai più forti aveva fatto innamorare i partenopei, ma con il passaggio alla Juventus si è rovinato tutto. In una recente intervista al canale tematico della “Vecchia Signora”, il mister ha parlato anche di quando ha ricevuto fischi al San Paolo da avversario. Carlo Alvino, nel corso della sua trasmissione su Tv Luna, toccato l’argomento commentando le ultime dichiarazioni del tecnico bianconero. “A Napoli ha detto quello che la gente voleva sentirsi dire, questo è il grande errore. Un atteggiamento sbagliato. Del Sarri allenatore andrò fiero e lo racconterò ai miei nipoti, ma del Sarri uomo o del ... Leggi su calciomercato.napoli Carlo Alvino pessimista : “Prima si riprende la vita di tutti i giorni - poi si riparla di calcio”

