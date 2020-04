Campania – 300 morti, 4mila contagiati ma tendenze al ribasso (Di sabato 18 aprile 2020) 18 aprile – La Unità di Crisi della regione Campania comunica, alle ore 17 del 18 aprile, il numero di 300 morti, ossia un incremento di 7 decessi rispetto alla stessa ora del giorno precedente. L’incremento giornaliero dei guariti è di +13 per un totale che si attesta a 643. Incremento giornaliero dei nuovi positivi (+37) porta il totale a 3.988. Per il terzo giorno consecutivo i ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive sono 76. I tamponi effettuati sono stati 46.294 Il termine di paragone con il vicino Lazio (pressoché la stessa popolazione) è impetuoso: A Roma e nelle altre quattro province sono stati effettuati 89.553 test. Su base provinciale, Napoli aumenta l’incremento quotidiano dei nuovi positivi (+21), Salerno cresce di 3, Avellino di 2, Caserta di 4; Benevento di 3. laDenuncia.it è testata giornalistica che si ... Leggi su ladenuncia Regione Campania - piano emergenza socio-economica : stanziati altri 300 milioni di euro

Sette i decessi anche ieri 17 aprile, in Campania. Il totale dei morti a causa del coronavirus nelle cinque province campane sale così a 300. Ancora altri 12 i guariti che oggi arrivano ad un totale ...

Quanto alle vittime, se ne registrano 12.050 in Lombardia (+199), 2.965 in Emilia-Romagna (+62), 2.252 in Piemonte (+81), 1.059 in Veneto (+33), 618 in Toscana (+16), 897 in Liguria (+31), 795 nelle ...

