Calcio | Massimo Cellino positivo al coronavirus Il Presidente del Brescia | “Stanchezza e

Massimo Cellino ha confessato la sua positività al coronavirus in un'intervista concessa a La Repubblica. Il Presidente del Brescia, da sempre sostenitore della sospensione della Serie A, ha raccontato la sua storia: "Sono a Cagliari da pochi giorni, dopo aver fatto tre settimane di quarantena a Brescia. Sono stato in ospedale a fare dei controlli. È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l'ha avuto. E che io ce l'ho in atto. Sintomi? Stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa". Il patron della Leonessa è poi stato chiaro: "Fermiamo il Calcio, non ha più senso continuare a giocare questa stagione".

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha contratto il Covid-19. «Ora sto meglio, anche se continuo ad avere dolori alle ossa e stanchezza. Aspetto lunedì per altri esami. Però ora basta, il calcio ...

Dopo alcune indiscrezioni emerse nella prima serata di sabato, Massimo Cellino ha confermato di aver contratto il Coronavirus a ... nonostante la Figc stia lavorando a soluzioni per riprendere almeno ...

