Calano ancora ricoveri e decessi Il 74% dei malati di Coronavirus è in isolamento

(Di sabato 18 aprile 2020) Sono 107.771 i pazientioggi alle prese con il, con un incremento, rispetto a ieri, di 809 positivi. Continua a calare, secondo i dati forniti in serata dal Dipartimento della Protezione civile, il numero diricoverati nelle terapie intensive: 2.733, con una decrescita, sempre rispetto a venerdì, di 79 pazienti. Iricoverati nei reparti ordinari sono 25.007 con un decremento di 779 pazienti rispetto a ieri; 80.031 pazienti, pari al 74% dei positivi, si trovano, invece, insenza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri isono 482 in più, e portano il totale a 23.227. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 44.927, con un incremento di 2.200 persone. Nel dettaglio (qui la mappa dei contagi), i casi attualmente positivi sono: 34.195 in Lombardia, 13.584 in Emilia-Romagna, 14.223 in Piemonte, 10.444 in ...