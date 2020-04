Cade con il parapendio | oltre a fratture e contusioni | la multa per essersi allontanato

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020) I rischi dello sport cambiano ai tempi del coronavirus o meglio l’epidemia ne aggiunge di nuovi. Lo dimostra la vicenda di un uomo, di 54 anni, di Montereale Valcellina (Pordenone), che e’ precipitato al suolo, da un’altezza di una decina di metri, mentre volava con il propriosopra Giais di Aviano. Lo sportivo e’ stato raggiunto dal personale sanitario dell’elisoccorso Fvg: stabilizzato sul posto, e’ stato trasferito all’ospedale di Udine per la frattura del femore emultiple ma non e’ in pericolo di vita. Indagini sono state avviate dai Carabinieri della stazione di Aviano che commineranno all’uomo, un noto artigiano della zona, una pesante sanzione per aver violato le misure imposte dal Dpcm per il contenimento del Coronavirus. Per raggiungere l’area di decollo, infatti, ha percorso alcuni ...