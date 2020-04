Brembate in lutto per Alessandra, morta a 37 anni per coronavirus: l’ok dei medici all’ultimo saluto (Di sabato 18 aprile 2020) Brembate di Sopra piange Alessandra Maria Averara, morta a 37 anni dopo aver contratto il coronavirus. Soffriva di una malattia cronica ed era ricoverata da oltre un mese in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per lei i medici e gli infermieri hanno permesso qualcosa che dall'inizio dell'emergenza covid-19 non è più possibile: la madre e il fratello hanno potuto visitarla e darle l'ultimo saluto prima dell'addio. Leggi su fanpage (Di sabato 18 aprile 2020)di Sopra piangeMaria Averara,a 37dopo aver contratto il. Soffriva di una malattia cronica ed era ricoverata da oltre un mese in terapia intensiva all'ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo. Per lei ie gli infermieri hanno permesso qualcosa che dall'inizio dell'emergenza covid-19 non è più possibile: la madre e il fratello hanno potuto visitarla e darle l'ultimo saluto prima dell'addio.

