Brasile, Bolsonaro licenzia il ministro della Salute: al suo posto il proprietario di alcune cliniche private pronto a riaprire il Paese (Di sabato 18 aprile 2020) “Mandetta ha fatto quello che come medico pensava di dover fare e la separazione è diventata inevitabile”. Con queste parole il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ufficializzato la decisione di licenziare il proprio ministro della Salute, al termine di una telenovela politica lunga settimane. E in queste poche parole si racchiude anche l’insofferenza, manifestata più volta da Bolsonaro, verso la scienza e verso le indicazioni mediche raccomandate nella lotta alla diffusione del coronavirus. Ovviamente quando queste non sono in linea con pensieri del presidente. L’ormai ex ministro Luiz Henrique Mandetta è stato infatti strenuo difensore della linea dell’isolamento dei cittadini per contrastare la propagazione del virus, mentre Bolsonaro negazionista rispetto ai rischi per la Salute pubblica, tra una passeggiata tra i sostenitori e ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus Brasile - Bolsonaro licenzia il Ministro della Salute Mandetta

