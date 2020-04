MediasetTgcom24 : Coronavirus, Borrelli: 3.493 nuovi casi, 575 morti e 2.563 guariti in 24 ore #coronavirusitalia… - Agenzia_Ansa : Stop all'appuntamento quotidiano con la conferenza stampa della #ProtezioneCivile, sarà bisettimanale #Borrelli: 'C… - DPCgov : ??#Coronavirus #17aprile ore 18: facciamo il punto della situazione insieme con il Capo Dipartimento Angelo Borrelli… - FirenzePost : Borrelli, coronavirus: ultimo rapporto giornaliero, la Toscana sale al quinto posto per contagi… - Libero_official : Tamponi raddoppiati, ma il trend è in calo negli ospedali: il primo bollettino senza la conferenza di Borrelli… -

Borrelli coronavirus Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Borrelli coronavirus