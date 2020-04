Boom di richieste, azienda di lieviti assume (Di sabato 18 aprile 2020) Dall’inizio delle restrizioni per il nuovo coronavirus ha registrato un incremento del 550% delle richieste, tanto da aver assunto un dipendente per far fronte all’ingente mole di lavoro delle ultime settimane: accade all’azienda ‘E.B.Coliva’ di Sassuolo, produttrice all’ingrosso di lievito. Fra gli effetti del coronavirus, e in tempi di permanenza in casa, c’è stata una forte crescita di acquisti di farina e lieviti - spesso introvabili in negozi e supermercati - per prodotti ‘home made’ come pane, torte e pizze.“La nostra è una piccola azienda familiare che affonda le radici nell’ antica drogheria di famiglia, nata nella Sassuolo degli anni ’40 - spiega all’edizione modenese del Resto del Carlino Alessandra Coliva, figlia della titolare - I nostri prodotti, lieviti, preparati per budini, ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus : PrestitiOnline - boom richieste di liquidità

Coronavirus - boom di richieste per buoni spesa a Castel Volturno. Sindaco : 2500 domande (Di sabato 18 aprile 2020) Dall’inizio delle restrizioni per il nuovo coronavirus ha registrato un incremento del 550% delle, tanto da aver assunto un dipendente per far fronte all’ingente mole di lavoro delle ultime settimane: accade all’‘E.B.Coliva’ di Sassuolo, produttrice all’ingrosso di lievito. Fra gli effetti del coronavirus, e in tempi di permanenza in casa, c’è stata una forte crescita di acquisti di farina e- spesso introvabili in negozi e supermercati - per prodotti ‘home made’ come pane, torte e pizze.“La nostra è una piccolafamiliare che affonda le radici nell’ antica drogheria di famiglia, nata nella Sassuolo degli anni ’40 - spiega all’edizione modenese del Resto del Carlino Alessandra Coliva, figlia della titolare - I nostri prodotti,, preparati per budini, ...

(ANSA) - MODENA, 18 APR - Dall'inizio delle restrizioni per il nuovo coronavirus ha registrato un incremento del 550% delle richieste, tanto da aver assunto un dipendente per far fronte all'ingente ...

