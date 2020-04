Bologna celebra il 75° anniversario della Liberazione | le commemorazioni del 21 e 25

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 18 aprile 2020) Il Comune diil 21 e 25 aprile nel rispetto delle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria in corso: per consentire la partecipazione, seppure a distanza, leufficiali saranno trasmesse sulla pagina istituzionale del Comune su Facebook e sono tante altre le iniziative online legate al settantacinquesimodie dell’Italia. “Quest’anno celebreremo l’, avvenimento fondantenostra Repubblica, in un momento difficile e inedito in cui l’emergenza sanitaria in corso ci costringe a rimanere nelle nostre case – afferma il Sindaco di, Virginio Merola -. Abbiamo comunque deciso di commemorare il 21 e il 25 aprile e consentire la partecipazione, seppure virtuale, di tutta la nostra comunità che potrà vedere online ...