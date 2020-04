Bollettino Spallanzani 18 aprile | 140 ricoveri | 20 pazienti in terapia intensiva

(Di sabato 18 aprile 2020) Continua a calare il numero delle persone ricoverate all'ospedale Lazzarodi Roma: sono 140 icovid-19, nove in meno di ieri, 20 dei quali in. È quanto si legge nelmedico di sabato 18diffuso dall'Istituto nazionale di Malattie Infettive. La struttura, considerata la diminuzione dei casi, sta procedendo a ricoverareprovenienti da altri presìdi.

All'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma sono ricoverati 140 pazienti covid-19, nove in meno di ieri. Rimane stabile a 20 il numero di persone in terapia intensiva che necessitano di supporto ...Ore 12:49 - Spallanzani: 140 positivi, 20 più seri «I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 140. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio». Così si legge nel bollettino medico diramato ...