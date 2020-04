Bollettino Protezione civile 18 aprile Diretta video conferenza stampa Arcuri

gaiatortora : Finalmente si abolisce il quotidiano bollettino della Protezione Civile. L'appuntamento sarà due volte a settimana. - RaiNews : Confermato il trend positivo. Da domani stop al punto-stampa quotidiano #coronavirus #Borrelli - Corriere : Protezione civile, cambia il bollettino: Borrelli in conferenza stampa solo 2 volte a settimana - prestia_fabio : RT @gaiatortora: Finalmente si abolisce il quotidiano bollettino della Protezione Civile. L'appuntamento sarà due volte a settimana. - Ultron65 : RT @RaiNews: Confermato il trend positivo. Da domani stop al punto-stampa quotidiano #coronavirus #Borrelli -

Oggi è atteso un nuovo bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia, ma cambiano le modalità di condivisione dei dati sull’epidemia. Ci siamo abituati per l’emergenza ...Nel bollettino della Protezione Civile aggiornato a ieri 17 aprile mancano alcuni dati relativi ai decessi della Regione Piemonte. Come si legge sul profilo Twitter di Piemonte Informa, il numero ...