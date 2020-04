Bollettino del 18 aprile sul Coronavirus: 175.925 contagiati di cui 44.927 guariti e 23.227 morti (Di sabato 18 aprile 2020) I dati aggiornati della Protezione civile sui contagi da Coronavirus in Italia di sabato 18 aprile. Come reso noto oggi dal comunicato stampa del Comitato Operativo, il numero degli infetti al Covid-19 è salito a 175.925 (+3.491 rispetto a ieri), di cui 44.927 guariti (+2.200 rispetto a ieri) e 21.645 decessi (+482 rispetto a ieri). In totale nel nostro Paese effettuati 1.305.833 tamponi (+61.725 rispetto a ieri). Leggi su fanpage Coronavirus - diminuiscono i nuovi morti (-93 rispetto a ieri) - aumentano i nuovi positivi : 809 in 24 ore – Il bollettino della Protezione civile

