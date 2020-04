Bollettino coronavirus 18 aprile 2020 della protezione civile

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 18 aprile 2020) Vediamo insieme il18. Ci saranno delle buone notizie? La prima buona notizia riguarda il numero dei contagiati, che non è mai stato così basso come ieri: “solo” 355 nuovi casi positivi in più. Purtroppo resta ancora alto il numero dei decessi, 575, ma la situazione sta decisamente migliorando. Merito delle strategie di contenimento messe in atto nell’ultimo mese: l’isolamento sta di fatto “tagliando la strada” al Covid 19, e così la diffusione frena. La strada è ancora lunga, ma ne stiamo pian piano uscendo. Ecco le ultime notizie. Emergenza: aggiornamenti dall’Italia e dal mondo Nelle ultime ore circolano molte ipotesi su una possibile riapertura delle attività in Italia, ma in verità non c’è ancora nulla di certo a riguardo. Fonti di ...