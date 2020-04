Bobo Vieri e Costanza Caracciolo | “Abbiamo quasi divorziato”

Leggi su chenews

(Di sabato 18 aprile 2020), la coppia di neo sposi e genitori sono stati ospiti qualche tempo fa di Verissimo, vediamo cosa hanno raccontato. foto Getty ImagesVerissimo torna in onda con una serie di interviste realizzate qualche mese fa sempre con Silvia Toffanin che al momento è in pausa a causa dell’emergenza del Coronavirus. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:: “Abbiamodivorziato”sono in onda con l’intervista fatta qualche mese fa a Verissimo su Canale Cinque con Silvia Toffanin. “Questa è la prima volta che siamo in tv insieme, lui praticamente vive a Mediaset però quando non lavora sta a casa con noi. Abbiamo una volta litigato perchè ho dimenticato il suo compleanno, per le date devi chiedere a lei io le date non le ricordo mai. ...