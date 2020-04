Bob Dylan | i migliori film dedicati al leggendario cantante

(Di sabato 18 aprile 2020) Il 16 aprile 2020 ilBobha rilasciato un nuovo inedito: I Contain Multitudes. La canzone arriva due settimane dopo la scorsa Murder must foul, brano dalla durate di oltre 17 minuti che rappresentava la prima canzone inedita didopo otto anni dallo scorso album. È stato pubblicato a mezzanotte il nuovo … L'articolo Bobalproviene da www.meteoweek.com.

Il 16 aprile 2020 il leggendario Bob Dylan ha rilasciato un nuovo inedito: I Contain Multitudes. La canzone arriva due settimane dopo la scorsa Murder must foul, brano dalla durate di oltre 17 minuti ...E’ triste perché mai prima d’ora Bob Dylan aveva affidato a Internet suoi brani inediti. Il titolo della canzone è infatti un riferimento a Il canto di me stesso, tratto da ...