Boateng non chiude la porta: «Fiorentina, non è detto che sia finita» (Di sabato 18 aprile 2020) Kevin Prince Boateng non chiude la porta ad un possibile ritorno alla Fiorentina: queste le parole del ghanese Kevin Prince Boateng ha parlato al magazine “Sportweek” del suo futuro non chiudendo la porta ad un possibile ritorno alla Fiorentina. Fiorentina – «Non è detto che sia finita, ho Firenze nel cuore, tutti mi hanno trattato bene e mi sentivo a casa. Per giocare bene devono incastrarsi tanti fattori, nel mio caso così non è stato. Il mio ruolo non doveva limitarsi a quello di braccio destro dell’allenatore e di aiuto per i giovani, avrei voluto fare di più da giocatore». CARRIERA – «Di sicuro rendevo di più da giovane, ma oggi ho il vantaggio dell’esperienza. Ho giocato da Dio tante partite in carriera, di me le persone hanno negli occhi il goal al Barcellona o la tripletta di Lecce. ... Leggi su calcionews24 Boateng : «Un giorno sei positivo - l’altro non vedi la fine»

