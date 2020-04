Berlusconi: «Liquidità alle imprese? Basterà solo per pagare le tasse» (Di sabato 18 aprile 2020) Silvio Berlusconi interviene sul Decreto Liquidità, il provvedimento attraverso cui il governo Conte ha messo in campo strumenti a sostegno di imprese e professionisti attraverso la formula dei prestiti garantiti dallo Stato attraverso Sace e Fondo di garanzia per le PMI. In una lettera al Sole 24 Ore, il fondatore di Mediaset e leader di … L'articolo Berlusconi: «Liquidità alle imprese? Basterà solo per pagare le tasse» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Coronavirus - Berlusconi ‘spinge’ Draghi : “Serve liquidità - lo Stato dia alle banche le garanzie sui crediti” (Di sabato 18 aprile 2020) Silviointerviene sul Decreto Liquidità, il provvedimento attraverso cui il governo Conte ha messo in campo strumenti a sostegno die professionisti attraverso la formula dei prestiti garantiti dallo Stato attraverso Sace e Fondo di garanzia per le PMI. In una lettera al Sole 24 Ore, il fondatore di Mediaset e leader di … L'articolo: «Liquidità? Basteràperle» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

