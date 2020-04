Berlusconi: “Decreto Liquidità Governo? Serve solo per pagare le tasse” (Di sabato 18 aprile 2020) Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi denuncia e avverte il Governo: “Imprese e commercianti saranno nelle stesse condizioni di prima. Decreto Liquidità? Servirà solo a pagare le tasse. Ecco le nostre proposte” Silvio Berlusconi si dice molto preoccupato a riguardo del Decreto liquidità pensato dal Governo, da lui stesso ribattezzato “paradosso decreto di liquidità”. Senza modifiche … L'articolo Berlusconi: “Decreto Liquidità Governo? Serve solo per pagare le tasse” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - Berlusconi : “Decreto ‘Cura Italia’ insufficiente. A Conte dico di modificarlo insieme” (Di sabato 18 aprile 2020) Il presidente di Forza Italia Silviodenuncia e avverte il: “Imprese e commercianti saranno nelle stesse condizioni di prima. Decreto Liquidità? Serviràle tasse. Ecco le nostre proposte” Silviosi dice molto preoccupato a riguardo del Decreto liquidità pensato dal, da lui stesso ribattezzato “paradosso decreto di liquidità”. Senza modifiche … L'articolo: “Decreto Liquiditàperle tasse” proviene da www.meteoweek.com.

berlusconi : Se il Decreto liquidità non cambia, arriverà a garantire alle aziende solo la liquidità per pagare le tasse. Una co… - berlusconi : Siamo stati i primi a chiedere la garanzia dello Stato sui prestiti bancari alle attività economiche. Nel decreto c… - berlusconi : Il Decreto liquidità così non va. Ecco le nostre proposte, quelle che a noi appaiono come delle concrete soluzioni… - GiovanniCalcara : Berlusconi smonta il castello di bugie sul decreto liquidità: «Alla fine resteranno solo debiti» - ventoc : RT @berlusconi: Ogni giorno un problema nuovo e inedito, una ulteriore complicazione o una sorpresa amara. Il Decreto Liquidità così com’è… -

