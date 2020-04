Beautiful anticipazioni 19-25 aprile | Shauna scopre la verità su Beth

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 18 aprile 2020) Lediriferite alle puntate in onda su Canale 5 dal 19 al 25svelano che Flo svelerà ala verità su. La Fulton però sconsiglierà alla figlia di mettere al corrente Hope della realtà dei fatti. Nello stesso tempo, Hope si convincerà che Liam sia più felice con Steffy e le due bimbe e lo spingerà ancora una volta nelle braccia della ex moglie.: Flo entra nella famiglia Logan Dopo aver scoperto i risultati delle analisi del DNA, Bill ha potuto tirare un sospiro di sollievo, visto che non è il padre biologico di Flo. Il papà della Fulton è invece Storm, che salvò Katie donandole un rene. La ragazza verrà accolta dalle sorelle Logan con grande affetto Flo, senza ovviamente sapere che la Fulton è la complice di Reese nello ...