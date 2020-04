Basket: Eurolega, si lavora per finire l’annata 2019-2020 ad Atene, a Mosca o in Lituania (Di sabato 18 aprile 2020) Atene, Mosca, Kaunas e Vilnius insieme: sono questi i tre scenari cui starebbe lavorando l’Eurolega per riuscire a disputare le ultime sei giornate di regular season e le Final Eight (non più Final Four) della stagione 2019-2020. Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport. Le quattro città non sono casuali: si cerca, infatti, di avere a disposizione luoghi dove ci siano due arene di dimensioni adeguate a breve distanza e che, contemporaneamente, si trovino dove la pandemia di coronavirus ha colpito in maniera minore rispetto al resto d’Europa. Tuttavia, per avere un quadro definitivo della situazione bisognerà attendere qualche settimana e soprattutto l’evoluzione della situazione legata al virus, che ha già costretto la massima manifestazione continentale per club e l’EuroCup alla sospensione fin dalla metà di ... Leggi su oasport Emergenza Coronavirus - il basket prova a ripartire con l’Eurolega

Basket : Jordi Bertomeu annuncia il rinvio delle Final Four di Eurolega e mette il limite di luglio per finire anche l’EuroCup

Basket : Jordi Bertomeu annuncia il rinvio delle Final Four di Eurolega e mette il limite di luglio per finire anche l’EuroCup (Di sabato 18 aprile 2020), Kaunas e Vilnius insieme: sono questi i tre scenari cui starebbendo l’per riuscire a disputare le ultime sei giornate di regular season e le Final Eight (non più Final Four) della stagione. Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport. Le quattro città non sono casuali: si cerca, infatti, di avere a disposizione luoghi dove ci siano due arene di dimensioni adeguate a breve distanza e che, contemporaneamente, si trovino dove la pandemia di coronavirus ha colpito in maniera minore rispetto al resto d’Europa. Tuttavia, per avere un quadro definitivo della situazione bisognerà attendere qualche settimana e soprattutto l’evoluzione della situazione legata al virus, che ha già costretto la massima manifestazione continentale per club e l’EuroCup alla sospensione fin dalla metà di ...

OA_Sport : Basket: Eurolega, si lavora per finire l’annata 2019-2020 ad Atene, a Mosca o in Lituania - PiazzettaSport : Basket, Eurolega in estate? - fantaservice : Rokas Giedraitis anima il mercato di Eurolega - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: Basket, Eurolega, protocollo salute e ipotesi final 8 in campo neutro, N.1 Bertomeu: 'Eurocup a Bologna? Solo speculaz… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: Basket, Eurolega, protocollo salute e ipotesi final 8 in campo neutro, N.1 Bertomeu: 'Eurocup a Bologna? Solo speculaz… -