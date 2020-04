(Di sabato 18 aprile 2020) Davide, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle ed espertissimo del tema, haunper ilSARS-COV-2. O meglio, haquello che ha detto Nicola Zingaretti. Ieri seraha infatti pubblicato questa nota in cui si riferisce a COVID-19 e sostiene che ci siano degli “ipervaccinisti” (categoria dello spirito inesistente) che “ordinano di renderlo obbligatorio per gliani”. Nicolino Zingaretti in persona garantisce che questosarà assolutamente sicuro, senza reazioni avverse o danni gravi, e soprattutto efficace su un virus che a settembre sarà già mutato? Senza che nel Lazio esista un sistema divigilanza attiva per valutarne tutti gli effetti? Senza nemmeno sapere se stiamo inoculando una persone che hanno già sviluppato in questi mesi ...

neXtquotidiano : #Barillari ha appena trovato il vaccino per il Coronavirus (no, anzi, ha solo capito male) -

Ultime Notizie dalla rete : Barillari appena

Appena sarà a disposizione, sono sicura che ci sarà la corsa per farlo e che nessuno solleverà il problema dell'obbligatorietà". Chi invece non usa mezzi termini è il consigliere grillino in Regione ...Appena sarà a disposizione, sono sicura che ci sarà la corsa per farlo e che nessuno solleverà il problema dell'obbligatorietà". Chi invece non usa mezzi termini è il consigliere grillino in Regione ...