Assembramento durante il funerale del sindaco | 200 persone con palloncini e musica nel

Folla al funerale del sindaco di Saviano, comune in provincia di Napoli in cui almeno 200 persone si sono radunate con palloncini e musica per salutare Carmine Sommese. Deceduto a causa del coronavirus, oggi ha ricevuto l'ultimo saluto il sindaco di Saviano, Carmine Sommese, di 66 anni. Paradossalmente al funerale si sono radunate almeno 200 persone.

