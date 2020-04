Assemblea di Lega | convocazione d’urgenza martedì alle 9

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 aprile 2020) Assemblea di Lega Serie A d'urgenza martedì 21 aprile ore 9: sul tavolo la discussione sui diritti TV e il protocollo per la ripresa Martedì 21 aprile (ore 9.00, in prima convocazione, ore 11.00 in seconda), si terrà un'Assemblea di Lega Serie A straordinaria. La riunione in video-conferenza è stata convocata d'urgenza da Paolo Dal Pino. I principali argomenti del giorno riguarderanno i diritti televisivi e i nuovi provvedimenti da prendere in merito. Non solo, si cercherà di stilare anche un protocollo per l'eventuale ripresa, in vista della possibile fine del lockdown fissata per ora al 4 maggio.