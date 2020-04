Ascolti tv | dati auditel venerdì 17 aprile Sfida tra Puoi Baciare lo Sposo e Belle e

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 18 aprile 2020) Come sono angliTV di ieri, venerdì 17? Laè stata tra “lo” su Canale 5 e “e Sebastien – Amici” per Sempre su RAI 1. Anche se di poco ha vinto quest’ultimo. Vediamo subito con che risultati e gli altridella serata.e Sebastien – Amici per Sempre – RAI 1 Questo famoso film francese del 2013 che notoriamente segue il cartone animato “Sebastien”, ha incollato davanti al video 3.931.000 spettatori pari al 13.9% di share. NCIS – The Rockie – RAI 2 hanno rispettivamente catturato l’attenzione di 1.980.000 e di 1.710.000 spettatori (6.1%). Nome di Donna – RAI 3 Questo film drammatico del 2018 diretto da Marco Tullio Giordana ha catturato l’attenzione di 1.496.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Protagonista ...