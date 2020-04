Arsenal, Arteta: «Supporto psicologico costante con i giocatori durante questo periodo» (Di sabato 18 aprile 2020) Mikel Arteta ha parlato sulle pagine del Daily Star di come si sta muovendo l’Arsenal in questo delicato momento mondiale Mikel Arteta ha parlato sulle pagine del Daily Star di come si sta muovendo l’Arsenal in questo delicato momento globale. Le parole del tecnico dei Gunners. LOCKDOWN – «Abbiamo il nostro psicologo che si prende cura dei giocatori ed è sempre in costante comunicazione con loro». MERCATO – «Il discorso poi si sposta sul mercato: “Abbiamo molti incontri con lo scouting per cercare di pianificare la stagione. Potremmo avere uno, due, tre diversi scenari e dobbiamo essere pronti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus : l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta è risultato positivo

Calciatore, icona di stile, sex symbol e manager: le quattro vite di Freddie Ljungberg

Lo svedese ha scritto la storia con l’Arsenal, posato per Calvin Klein, lanciato una moda e, per non farsi mancare nulla, allenato i Gunners.

