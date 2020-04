Antonella Elia soldato all’attacco | La guerra riprende fuori dal GF Vip

Leggi su meteoweek

(Di sabato 18 aprile 2020) Non smette di combattereall’attacco di Alfonso Signorini e di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Contro chi si muove ladiall’attacco dei vip del Grande Fratello Vip? “Sguardi romantici ma non si espone” contro un vip, “Usa tattiche per opportunismo” dice per una donna della … L'articoloall’attacco Ladal GF Vip proviene da www.meteoweek.com.