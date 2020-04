(Di sabato 18 aprile 2020) Con le telecamere del Grande Fratello Vip spente, continuano i veleni tra Patrick Ray Pugliese e. Intervistato da Fanpage.it, definisce l'ex valletta di Mike Bongiorno "una persona stravagante, complicata, ha un carattere lunatico…". Poi la bordata sulla famosa scena dello spintone. Lalo ha accusato di averla spostata con forza, ma le immagini non hanno mai confermato l'accaduto. "Magari lei immagina davvero di essere stata spinta perché ha dei- insinua Pugliese -. Ladel GF mi hache non sta bene". Pesantina, come dichiarazione.

Noovyis : ('Antonella Elia ha dei problemi, cosa mi ha detto la psicologa del GF Vip'. Bomba privatissima di Patrick) Playhi… - uhhuhherfanspag : RT @chiaris12: Alviero che lancia delle frecciatine ad Antonella Elia e Signorini, il mio cuore è tuoooo, è tuooooo #quarantenaconlicianun… - zazoomnews : Antonella Elia replica alle offese di Antonella Mosetti - #Antonella #replica #offese #Antonella - bnotizie : Antonella Elia replica alle offese di Antonella Mosetti - uhhuhherfanspag : RT @yleniaindenial: Alviero Martini che in pochi minuti fa il merdone sulla politica, su Casalino, su Antonella Elia, Alfonso Signorini, el… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

I Ciavarro non piacciono granché ad Antonella Elia. In una diretta Instagram con il settimanale Chi, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip rivela alcuni dettagli inediti su Massimo e Paolo. Il ...Barbara D'urso ha voluto ricordare Raimondo Vianello con una foto che i fan non hanno perso occasione per criticare.