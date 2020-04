Annalisa, ‘Houseparty’ e foto distesa sul divano: ma quel dettaglio… (Di sabato 18 aprile 2020) Stupisce su Instagram la splendida cantautrice Annalisa, che si mostra in una foto distesa sul divano e in compagnia, citando Houseparty: ma ai fan un dettaglio non sfugge Annalisa (fonte foto: Instagram, @naliAnnalisa)Attiva su Instagram e seguitissima da un folto e nutrito pubblico di fan e follower, la bella cantautrice di talento Annalisa non smette di stupire e sorprendere il pubblico, con la sua musica, ma anche con riflessioni, video e foto particolari. In questa occasione, la splendida artista si mostra nello scatto mente si trova distesa sul divano; a spiccare c’è la sua bellezza al naturale e la sua particolare compagnia. Insieme a lei, infatti, c’è il suo splendido gatto bianco e nero, che riposa con il capo appoggiato sul braccio della cantante. “Se porto me Tu porti te Abbiamo tutto quello che ci serve Ad ognuno il ... Leggi su chenews Annalisa Instagram - video backstage di ‘Houseparty’ e appello ai fan : «Da urlo! Favolosa» (Di sabato 18 aprile 2020) Stupisce su Instagram la splendida cantautrice, che si mostra in unasule in compagnia, citando Houseparty: ma ai fan un dettaglio non sfugge(fonte: Instagram, @nali)Attiva su Instagram e seguitissima da un folto e nutrito pubblico di fan e follower, la bella cantautrice di talentonon smette di stupire e sorprendere il pubblico, con la sua musica, ma anche con riflessioni, video eparticolari. In questa occasione, la splendida artista si mostra nello scatto mente si trovasul; a spiccare c’è la sua bellezza al naturale e la sua particolare compagnia. Insieme a lei, infatti, c’è il suo splendido gatto bianco e nero, che riposa con il capo appoggiato sul braccio della cantante. “Se porto me Tu porti te Abbiamo tuttolo che ci serve Ad ognuno il ...

NaliOfficial : Vi sta piacendo #Houseparty ? ???????????????????? Vi lascio il link per ascoltarla (insieme ad un piccolo spoiler) ??… - RadioItalia : È l'#AnnalisaDay! @NaliOfficial si racconta in onda (e sulla pagina Instagram di Radio Italia): il singolo HousePar… - LucaDondoni : La videointervista web. @NaliOfficial : 'Il mio singolo 'Houseparty', ora è anche un'app: profetico' - 17ecos8612 : RT @RadioItalia: È l'#AnnalisaDay! @NaliOfficial si racconta in onda (e sulla pagina Instagram di Radio Italia): il singolo HouseParty, il… - Elias57789181 : RT @RadioItalia: È l'#AnnalisaDay! @NaliOfficial si racconta in onda (e sulla pagina Instagram di Radio Italia): il singolo HouseParty, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa ‘Houseparty’