Angelo Borrelli | addio alla conferenza stampa giornaliera delle 18 | 00

Leggi su bigodino

(Di sabato 18 aprile 2020) Gli italiani sono ormai abituati, presieduta dal capo del Dipartimento della Protezione Civile,e trasmessa in diretta, ogni giorno, alle ore 18:00. Il bollettino, dallo scorso 22 febbraio, non è mai mancato, ma durante l’ultima, quella di ieri 17 aprile 2020,ha comunicato che non andrà più in onda ogni giorno. Ecco quanto ha dichiarato: “I dati sanitari di oggi ci indicano ancora una volta che si è decisamente alleggerita la pressione sulle strutture ospedaliere Questo è un dato che nelle ultime settimane si è fortunatamente consolidato. Tutto ciò ci rende consapevoli che il grande lavoro svolto negli ospedali, le misure di contenimento attuate e la collaborazione dei ...