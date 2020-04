Ancora basso il rapporto tra nuovi contagi e tamponi fatti. Calano i decessi (Di sabato 18 aprile 2020) Sale a 175.925 il totale degli italiani colpiti da coronavirus, +3.491 rispetto a ieri. Dato perfettamente in linea quindi, visto che ieri l'aumento era stato di 3.493. E' in calo il numero dei decessi, 482 oggi contro i 575 di ieri. Il totale sale a 23.227. I guariti sono 2.200, meno del record di ieri di 2.563, per un totale di 44.927. Per effetto di questo doppio calo, il numero degli attualmente positivi aumenta di 809 unità, contro le sole 355 di ieri, portando il totale a 107.771. Questi i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18, oggi per la prima volta senza conferenza stampa (che diventa bisettimanale, il lunedì e il giovedì). Prosegue il calo del numero dei ricoverati: oggi -779 ricoveri in regime ordinario (che scendono così a 25.007) e -79 in terapia intensiva (2.733 in tutto, in calo costante da 12 giorni). E anche oggi tanti ... Leggi su agi Campania rafforza ribasso ma numero morti ancora alto

Coronavirus - i dati : altri 604 morti ma la curva del contagio cala ancora. Protezione civile : “Oggi incremento più basso dal 10 marzo”

Parliamo dell'incremento più basso dal 2 marzo, nei giorni in cui l'Italia ancora non era in lockdown. Di questi, 2.812 sono in terapia intensiva (-124 rispetto a ieri), 25.786 ricoverati con sintomi ...

Il 27 aprile ripartono i cantieri, dal 4 maggio riapertura di parchi, bar e ristoranti

A quanto si apprende, si starebbe studiando in queste ore la ripartenza di queste attività, anche considerato che rientrerebbero tra quelle classificate a basso rischio dell'Inail. Ma una valutazione ...

