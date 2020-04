#AMsg4You: il brano di Mikaela Shiffrin per Barilla, il 20 aprile live su Instagram (Di sabato 18 aprile 2020) Regala spettacolo sulle piste da sci, e ora con la sua chitarra e la sua voce la campionessa Mikaela Shiffrin trasmette emozioni anche su Instagram. Tra le sportive più attive nel promuovere raccolte fondi per superare l’emergenza coronavirus, ha anche dedicato un brano a tutti quelli che sono in prima linea per aiutarci a superare questo momento, e in particolare a chi continua a lavorare nonostante la crisi per far arrivare sulle nostre tavole il cibo di cui abbiamo bisogno. Si intitola #AMsg4You, è un brano dedicato all’Italia a cui è molto legata, con un ringraziamento speciale ai dipendenti di una delle più grandi aziende del nostro Paese: Barilla. Leggi su vanityfair (Di sabato 18 aprile 2020) Regala spettacolo sulle piste da sci, e ora con la sua chitarra e la sua voce la campionessa Mikaela Shiffrin trasmette emozioni anche su Instagram. Tra le sportive più attive nel promuovere raccolte fondi per superare l’emergenza coronavirus, ha anche dedicato un brano a tutti quelli che sono in prima linea per aiutarci a superare questo momento, e in particolare a chi continua a lavorare nonostante la crisi per far arrivare sulle nostre tavole il cibo di cui abbiamo bisogno. Si intitola #AMsg4You, è un brano dedicato all’Italia a cui è molto legata, con un ringraziamento speciale ai dipendenti di una delle più grandi aziende del nostro Paese: Barilla.

