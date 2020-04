Amici, sport, bambini e parchi: cosa succede il 4 maggio (Di sabato 18 aprile 2020) cosa succede il 4 maggio alla vita sociale? Mentre si lavora alla riapertura delle attività produttive e si immagina un criterio territoriale per ripartire con tre macroaree al Nord, al Centro e al Sud, la data più attesa non sarà comunque quella del ritorno alla normalità, ma soltanto quella dell’allentamento delle misure dell’emergenza Coronavirus. Repubblica spiega che comunque si potrà ricominciare a uscire di casa, ma con criteri stringenti: Difficilmente sarà il 4 maggio il giorno in cui torneremo padroni della nostra vita e saremo totalmente liberi di uscire da casa senza bisogno di giustificare il nostro spostamento. Stretto tra le diverse spinte e dovendo privilegiare la riapertura delle attività produttive probabilmente il governo deciderà di procedere sulla strada delle deroghe. Come dire che, avendo molti ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 18 aprile 2020)il 4alla vita sociale? Mentre si lavora alla riapertura delle attività produttive e si immagina un criterio territoriale per ripartire con tre macroaree al Nord, al Centro e al Sud, la data più attesa non sarà comunque quella del ritorno alla normalità, ma soltanto quella dell’allentamento delle misure dell’emergenza Coronavirus. Repubblica spiega che comunque si potrà ricominciare a uscire di casa, ma con criteri stringenti: Difficilmente sarà il 4il giorno in cui torneremo padroni della nostra vita e saremo totalmente liberi di uscire da casa senza bisogno di giustificare il nostro spostamento. Stretto tra le diverse spinte e dovendo privilegiare la riapertura delle attività produttive probabilmente il governo deciderà di procedere sulla strada delle deroghe. Come dire che, avendo molti ...

Già, l’Italia. Alla fine la testa del “Gallo”, in un modo o nell’altro, torna sempre da questa parte dell’Oceano. Come ai racconti da Lodi in piena zona rossa di familiari e amici, anche nella notte ...

E la vita sociale: Dopo un mese e mezzo di isolamento, sarà possibile tornare ad un minimo di vita sociale? Ad esempio invitare pochi amici a casa? «Se poche persone e in spazi e condizioni che ...

