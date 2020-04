America Ferrera | incinta ai tempi del Coronavirus | «La forza di noi mamme»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 18 aprile 2020) «Mentre questo bimbo cresce dentro di me e io cerco di ritrovare il mio respiro nella paura e nell’ignoto che questo tempo si porta appresso, penso a tutte voi altre mamme, pronte a portare una nuova vita in questo mondo». America Ferrera, le mani posate su un pancione scoperto, ha condiviso via Instagram la propria preoccupazione, la paura insita nella seconda gravidanza, annunciata in un tempo ormai lontano, senza Coronavirus né misure precauzionali a tenerci lontani.