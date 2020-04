Altroché bamboccioni | gli italiani fanno i braccianti pur di lavorare

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 aprile 2020) Il Coronavirus ha distrutto migliaia di posti di lavoro e altrettanti ne distruggerà nei prossimi mesi, verissimo. Però è altrettanto vero che chi vuol darsi da fare un impiego lo trovo e che nei momenti di crisi fantasia e buona volontàla differenza. Lo dimostra quello che sta succedendo in agricoltura, nella raccolta di meloni, pomodori, insalata, zucchine ecc ecc. In questi giorni un po' tutti ne hanno parlato per l'allarme lanciato dal ministro Teresa Bellanova, “Mancano 250 mila lavoratori”, per la conseguente corsa alla regolarizzazione degli stranieri che dovrebbero colmare questo buco, ma anche per la richiesta, assolutamente condivisibile, di impiegare nel settore i percettori del reddito di cittadinanza. Nessuno però dice che ci sono tantissimiche hanno perso il lavoro che per percepire un reddito non aspettano un ...