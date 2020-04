Altro che prima gli italiani. Lega e FI giocano contro di noi. Parla l’eurodeputata M5S, Ferrara: “Predicano patriottismo, ma poi si rivelano incoerenti” (Di sabato 18 aprile 2020) “Al di là dei social e degli slogan avevano l’occasione per risultare incisivi e invece si sono manifestati incoerenti e irresponsabili”. L’euroParlamentare M5S Laura Ferrara boccia senza mezzi termini la scelta di Lega e FI di votare contro l’introduzione degli Eurobond nella risoluzione del Pe contro il Covid-19. L’emendamento dei Verdi che introduceva gli Eurobond non è passato per i voti contrari di Lega e FI. Come giudica la posizione di questi due partiti? “Come incoerente e irresponsabile. Questo è un momento estremamente difficile in cui come Italia invochiamo a più riprese la solidarietà dell’Ue e misure che siano le stesse per tutti i paesi. Considerando che è una situazione emergenziale, che investe l’intera Europa, chiediamo misure nuove come l’introduzione degli Eurobond e ... Leggi su lanotiziagiornale Avanti un Altro! Nuovo sfogo di Paolo Bonolis contro Mediaset : ecco perché. Ma intanto per lui arriva una bellissima notizia

"Questa sì che è una bella notizia!". Luca Argentero e Doc : il pubblico non voleva sentire altro

