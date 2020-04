Allenamenti bollenti per Anna Tatangelo | siamo sicuri sia da sola in casa? FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 18 aprile 2020)e i superdurante la quarantena Una quarantena in solitudine oppureè in dolce compagnia? Nelle ultime ore la bella cantante frusinate ha condiviso una Storia su Instagram mentre era intenta ad allenarsi. Ricordiamo che qualche giorno fa l’ex fiamma di Gigi D’Alessio ha dato dei consigli utili ai follower dopo le grandi abbuffate di Pasqua e Pasquetta. Ma nellacitata prima, i seguaci dell’artista hanno notato un dettaglio che nessuno si aspettava di trovare. Di cosa si tratta? La cantante di Sora e la separazione da Gigi D’Alessio Da oltre due mesie Gigi D’Alessio non sono più una coppia. Erano stti loro stessi a comunicarlo ai fa e di conseguenza alla stampa attraverso una Storia in comune sui loro rispettivi account IG. I due sono stati insieme per circa 15 anni e dalla loro ...