Al supermercato con la moglie: “È disabile”, multa di 900 euro per entrambi e il marito ha un malore (Di sabato 18 aprile 2020) Una coppia di coniugi anziani multati a Nuoro. Lei, 72enne e disabile al 100%, lui 74 anni era sceso per accompagnarla ma la Polizia stradale non ha voluto sentire ragioni. Sanzioni pesantissime per entrambi: 533 euro all'uomo, 400 alla donna. Lui dopo ha un malore. Protesta la figlia: "Ho posto il problema dei genitori ad un posto di blocco. Mi è stato risposto che essendo invalida con accompagnamento potevano uscire in due". Leggi su fanpage Coronavirus spesa - come saltare la coda al supermercato con un’App

Cristiano Malgioglio - al supermercato con la "mazza" da selfie : la sua strategia anti-virus

Come disinfettare la spesa : i consigli da seguire quando si torna dal supermercato (Di sabato 18 aprile 2020) Una coppia di coniugi anzianiti a Nuoro. Lei, 72enne e disabile al 100%, lui 74 anni era sceso per accompagnarla ma la Polizia stradale non ha voluto sentire ragioni. Sanzioni pesantissime per: 533all'uomo, 400 alla donna. Lui dopo ha un malore. Protesta la figlia: "Ho posto il problema dei genitori ad un posto di blocco. Mi è stato risposto che essendo invalida con accompagnamento potevano uscire in due".

fanpage : La Polizia non ha voluto sentire ragioni - A_Giord : @GuidoCrosetto Soprattutto quando arrivi al supermercato con la fame e inizi a prendere tutto per attenuarla, la sp… - ivantulipano : RT @giuspal68: Diario di bordo 18 aprile 2020 In fila al supermercato chiedo a Gesù come fare a sopportare ancora tutto questo. Alzo gli oc… - notpetko : Tutti ti chiedono se hai fatto carriera, se ti sei sposato, se hai già dei figli...come se la vita fosse una lista… - giuspal68 : Diario di bordo 18 aprile 2020 In fila al supermercato chiedo a Gesù come fare a sopportare ancora tutto questo. Al… -