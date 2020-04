Al Bano | Mia figlia Romina jr bloccata a Ibiza

ItaliaCharleroi : Ora in onda: Al Bano - É la mia vita 2012 su Radio Italia Charleroi - maiohosonno1 : RT @Alt_Em_End: Mentre tutti vi scannate, mia nonna gentilmente chiede al pilota di moto di voler considerar la possibilità di frequentarsi… - ilaaa_lovecchio : RT @Alt_Em_End: Mentre tutti vi scannate, mia nonna gentilmente chiede al pilota di moto di voler considerar la possibilità di frequentarsi… - Alt_Em_End : Mentre tutti vi scannate, mia nonna gentilmente chiede al pilota di moto di voler considerar la possibilità di freq… - gossipblogit : Al Bano: 'Sono tornato con Loredana Lecciso. Romina Power? Vive nella mia tenuta a Cellino San Marco' -

Romina? Sì, in questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco, ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze. Lei non vede l’ora di tornare negli Stati Uniti, in California, dove c’è ...“Non ho mai amato raccontare della mia vita privata – ha spiegato –, mi piacerebbe parlare di musica e dell’uscita dei miei prossimi album”. Al Bano ha poi chiarito di essere in ottimi rapporti, ...